Armi e passamontagna, lunedì 45enne santagatese dinanzi a Gip Udienza di convalida dell'arresto di Clemente Ciervo, fermato dai carabinieri

Comparirà lunedì in carcere dinanzi al Gip, per l'udienza di convalida, Clemente Ciervo (avvocato Michele Rillo), 45 anni, di Sant'Agata dei Goti, arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Montesarchio e della Stazione saticulana per detenzione abusiva di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.

Nel corso di una perquisizione della sua abitazione, i militari avevano rinvenuto una pistola semiautomatica, un revolver calibro 6, un fucile da caccia, chiavistelli e attrezzi per lo scasso, decine di cartucce di vario calibro, tre passamontagna e una torcia elettrica. Materiale sequestrato al pari di una moto Bmw 1000 risultata rubata l'anno scorso in un centro vicino a Sant'Agata.

