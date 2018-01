Ladri scatenati, colpi nelle case in città e in provincia Nel mirino abitazioni a Calvi e a contrada Coluonni. Furto tentato all'Auditorium Spina Verde

Raid dei ladri la scorsa notte a Benevento e in provincia. La scorribanda si è aperta nella serata di ieri a Calvi dove nel mirino sono finite tre abitazioni. Due i colpi andati a segno, uno solo per fortuna tentato.

L’allarme è scattato prima della mezzanotte quando al rientro, i proprietari delle due abitazioni hanno notato i chiari seni lasciati dai malviventi. Dagli appartamenti, messi a soqquadro, i banditi hanno portato via oggetti di valore e soldi. Nel terzo episodio, invece, i malviventi sono stati costretti alla fuga dopo che una persona, che aveva notato movimenti sospetti, ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per risalire all’identità dei balordi costretti alla fuga. Dopo alcune ore, a contrada Coluonni, a Benevento – non lontano, però dai luoghi delle altre incursioni – i ladri sono entrati in azione in una casa.

In questo caso all’interno c’erano i proprietari che stavano dormendo. I banditi hanno quindi rubato le chiavi di una Bmw con la quale si sono allontanati dalla zona facendo perdere le loro tracce. All’alba l’amara sorpresa per i malcapitati che hanno allertato le forze dell’ordine.

In serata, infine, al rione Libertà, carabinieri e vigili urbani sono accorsi presso l’auditorium della Spina verde dove c’è stato probabilmente un tentativo di furto. dopo aver sfondato la porta d’ingresso della struttura che il Comune da poco ha affidato al Conservatorio, i malviventi hanno preso delle poltrone che sono state però abbandonate all’ingresso.

Si spera ora che dalle immagini della videosorveglianza possano emergere elementi utili alle indagini. Resta dunque la preoccupazione in tutto il Sannio per i continui furti e non solo registrati con frequenza quotidiana.

Al.Fa