Armi, munizioni e passamontagna, Ciervo ai domiciliari E' la misura del gip per il 45enne di Sant'Agata dei Goti

Arresti domiciliari. Li ha decisi il gip Flavio Cusani per Clemente Ciervo (avvocato Michele Rillo), 45 anni, di Sant'Agata dei Goti, finito in carcere per detenzione abusiva di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. Le ipotesi di reato gli erano state contestate dai carabinieri al termine di una perquisizione che, come si ricorderà, aveva consentito di rinvenire e sequestrare, oltre ad na moto Bmw 1000 risultata rubata lo scorso anno, una pistola semiautomatica, un revolver calibro 6, un fucile da caccia, chiavistelli e attrezzi per lo scasso,decine di cartucce di vario calibro, tre passamontagna e una torcia elettrica.

