Pensionato trovato senza vita nel suo appartamento L'uomo viveva da solo in un appartamento al Rione Ferrovia

Lo hanno trovato morto in camera da letto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per lui, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Si tratta di un 60enne di Benevento rinvenuto senza vita nel suo appartamento al viale Principe di Napoli.

Non è escluso che l'uomo sia stato stroncato da un malore. A far scattare l'allarme è stato un suo amico che non riusciva a mettersi in contatto con lui. I pompieri hanno aperto la porta ed hanno trovato il pensionato, che viveva da solo, riverso a terra. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani.