Rientra con droga nell'Istituto Airola dopo permesso: fermato La Cgil plaude agli agenti della polizia penitenziaria dell'Ipm

Rientra nell'istituto minorile di Airola dopo un permesso premio e gli agenti gli trovano hashish nascosta nelle parte intime. Si tratta di un giovane detenuto che è stato fermato dagli agenti al rientro dal permesso. A darne notizia il responsabile provinciale della fp - Cgil minori Ferdinando Vertucci che elogia “l’operato dei poliziotti penitenziari impegnati in modo continuativo e costante alla gestione dei minori ivi ristretti. L’attenzione dei poliziotti è sempre ai massimi livelli a cui si associano operazioni di Polizia Giudiziaria meritevoli di plauso. Bisognerebbe implementare forme e modi di controllo maggiori che riducano il rischio di poter introdurre all’interno delle strutture cose di cui non è consentito il possesso o la detenzione”.

Vertucci richiama anche la “forte sinergia tra gli addetti alla sicurezza e la nuova dirigenza locale che si è insediata da pochi giorni. Getta le basi per una proficua e duratura collaborazione nella gestione dell’istituto Beneventano come precondizione volta a migliorare le condizioni di vita e di benessere del personale nello svolgimento del servizio. Da parte di questo sindacato conclude Vertucci, tutto il ringraziamento alla Polizia Penitenziaria ed un particolare benvenuto al nuovo direttore Dario Caggia.