Scontro frontale, tre persone ferite: due in codice rosso FOTO Incidente lungo la Provinciale tra la piana di San Lorenzo e Ponte. Feriti coniugi e imprenditore

Sono stati trasportati in ambulanza in codice rosso due delle tre persone rimaste ferite questa sera in un incidente stradale. E' avvenuto lungo la strada provinciale 106, tra la piana di San Lorenzo Maggiore e Ponte.

Secondo una prima ricostruzione effettuata una Fiat Punto con due coniugi pensionati di Ponte a bordo si è scontrata con una Bmw condotta da un imprenditore di Casalduni. Lo schianto è stato violentissimo. I due veicoli sono rimasti praticamente incastrati e finiti a margine della Provinciale in un terreno.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che si sono trovati di fronte l'incidente. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita. I pompieri hanno estratto il pensionato dalle lamiere contorte della Punto e lo hanno affidato alle cure dei sanitari.

I coniugi sono stati trasferiti in codice rosso presso gli ospedali di Benevento. Trasferito in ambulanza anche il conducente della Bmw.

Resta ora da capire l'esatta dinamica dell'incidente. I carabinieri hanno infatti provveduto ad effettuare i rilievi che dovranno restituire eventuali responsabilità.

Traffico bloccato lungo la strada Provinciale 106 per agevolare le operazioni di soccorso dei feriti, per effettuare i rilievi e la rimozione dei veicoli pesantemente danneggiati.

Al.Fa