Donna morta in incidente, disposta l'autopsia L'esame sarà eseguito, probabilmente, lunedì

Sarà eseguita la prossima settimana, probabilmente lunedì, dal medico legale Emilio D'Oro, su incarico del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro, l'autopsia di Maria Teresa Capobianco, 62 anni, di Ponte, morta nella notte all'ospedale Rummo, dove era arrivata in gravi condizioni dopo l'incidente accaduto nella serata di ieri lungo la strada provinciale 106, tin territorio di San Lorenzo Maggiore, La vittima era in compagnia del marito, anch'egli trasportato in ospedale in codice rosso, a bordo di una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, si era scontrata frontalmente con una Bmw condotta da un 45enne finanziere, residente a Cerreto Sannita – è assistito dall'avvocato Massimiliano Cornacchione -, che nelle prossime ore – come atto dovuto – dovrebbe essere 'avvisato', in modo da consentirgli la nomina di un consulente.