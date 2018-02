Sette metri cubi di pneumatici abbandonati in un terreno Sequestro dei carabinieri forestali alla località Palmentata

Rifiuti speciali in un terreno agricolo sono stati sequestrati dai carabinieri Forestali alla località Palmentata a Sant’Agata dei Goti (BN). In particolare nell’area sono stati rinvenuti circa sette metri cubi di pneumatici usurati, di varie misure e tipologie di automezzi. L’area interessata ricade in una zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico.