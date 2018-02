Ancora un incidente, scontro tra Mercedes e Palio: due feriti In codice rosso il conducente della Palio

E' di due persone ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in via Starza, alla località Bagnoli Sant'Agata De Goti. Dove, secondo una prima ricostruzione si sono scontrate una Fiat Palio con una Mercedes Ml. Violento l'urto tra il fuoristrada e la station wagon. Feriti i conducenti. Ad avere la peggio è stato il conducente della Palio. Scattato l'alalrme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, i vigili urbani di Sant'Agata e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due feriti in ospedale.

Incidente stradale – per la seconda volta in 24 ore – anche lungo la Statale appia che da Benevento conduce a san Giorgio del Sannio. Un tamponamento che non ha per fortuna provocato feriti gravi. Lavoro, in questo caso, per carabinieri e vigili urbani. Traffico bloccato nella zona di Piano Cappelle.