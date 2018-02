Bilancio dei controlli, la Questura fornisce i numeri Le attività dalla fine di dicembre ad oggi

Prima la loro parcellizzazione in quelle a cadenza settimanale, ora una 'velina' conclusiva, lunghissima, inclusiva dei numeri complessivi. Li ha dati la questura di Benevento in relazione alle attività svolte in città ed in provincia dalla fine di dicembre ad oggi. Un bilancio definito “articolato e positivo”, con “72 verifiche domiciliari di persone sottoposte a misure restrittive; 81 esercizi pubblici ispezionati; 562 veicoli controllati; 1024 persone identificate”.

Vengono inoltre ricordati alcuni interventi ed un arresto per droga già oggetto di resoconto, alcuni fogli di via nei confronti di persone note alle forze dell'ordine che non hanno saputo giustificare la loro presenza nel Sannio, il rinvenimento, “nelle ultime ore, di 11 grammi di sostanza stupefacente e di un bilancino di precisione nascosti in una fioriera all'interno della struttura in ferro in piazza della Costituzione a San Giorgio del Sannio, e, a Benevento, in prossimità del Teatro Romano, di 9 bustine con droga abbandonate da alcuni giovani alla vista dei poliziotti” .

La nota è corredata da un commento del questore Bellassai, che afferma che “sono state intensificate le attività di controllo e di repressione attraverso una diffusa presenza in ogni area della provincia attivando al contempo particolari attività di contrasto a specifiche fenomenologie di criminalità e illegalità in selezionati punti nevralgici tra le Valli Caudina e Telesina”.