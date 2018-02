Medico fuori strada con auto: contro albero e si ribalta Incidente lungo la provinciale tra Pago Veiano e Pietrelcina

I vigili del fuoco l'hanno estratto dall'abitacolo dell'auto, uscita di strada, e l'hanno affidato ai soccorsi del 118. Ora è al Rummo, dove è stato inizialmente ricoverato in prognosi riservata, un medico di Pago Veiano rimasto ferito in un incidente accaduto nella serata di ieri. Il professionista era al volante di una Bmw cabrio e stava percorrendo la provinciale 58, che da Pago conduce a Pietrelcina.

Secondo una prima ricostruzione, all'altezza del chilometro 3, per cause in corso di accertamento, la macchina è finita al di là della carreggiata, in un fossato profondo una quindicina di metri, schiantandosi contro un albero e, poi, ribaltandosi in un piccolo corso d'acqua.

E' stato lo stesso dottore a lanciare l'allarme e a chiedere aiuto. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Pago Veiano, i pompieri del distaccamento di San Marco dei Cavoti e il 118. I vigili hanno tirato fuori il malcapitato dalle lamiere della vettura, successivamente recuperata con un'autogru, mentre un'ambulanza è partita di gran carriera alla volta dell'ospedale di Benevento.

Ancora paura, dunque, lungo le strade sannite, già segnate dallo spaventoso incidente registrato lunedì scorso a San Lorenzo Maggiore, nel quale aveva perso la vita Maria Teresa Capobianco, 62 anni, di Ponte. Era con il marito, anch'egli ferito, a bordo di una Punto che si era scontrata frontalmente, come si ricorderà, con una Bmv guidata da un 45enne residente a Casalduni ma domiciliato a Cerreto Sannita.

La malcapitata era stata trasportata al Rummo, ma per lei non c'era stato alcunchè da fare. Una tragedia al centro di un'inchiesta del pm Maria Gabriella Di Lauro, che domani affiderà, oltre che quello per l'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Emilio D'Oro, anche l'incarico di una consulenza tecnica che dovrà ricostruire la dinamica dell'impatto.

Due momenti per i quali sono stati 'avvisati', in modo che possano nominare un loro specialista, l'indagato – il conducente della Bmw, difeso dall'avvocato Massimiliano Cornacchione – e i familiari della donna, rappresentati dall'avvocato Rosaria Procaccini.

Esp