Trovato con la droga in un circolo, condannato Rito abbreviato per un 50enne di Benevento arrestato nel gennaio 2017 dai carabinieri

Un anno ed un mese, ed una multa di 2200 euro. E' la condanna stabilita con rito abbreviato dal giudice Gelsomina Palmieri – il pm Donatella Palumbo aveva chiesto 2 anni ed 8 mesi – per Ramon De Rienzo (avvocato Claudio Fusco), 50 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, che i carabinieri avevano arrestato nel gennaio dello scorso anno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, successivamente tornato in libertà, era stato fermato in un circolo di via Vitelli, al rione Libertà, e trovato in possesso di tre bustine contenenti eroina e della somma contante di 800 euro. Altre venti bustine di eroina erano state rinvenute invece in strada, nascoste sotto un contenitore dei rifiuti posizionato di fronte al circolo.

Esp