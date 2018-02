Tamponamento tra auto: tre persone ferite Ancora un incidente lungo la Statale Appia. Madre e due figli in ospedale

E' di tre persone ferite il bilancio del tamponamento avvenuto questa sera lungo la Statale Appia, a contrada Pontecorvo.

A scontrarsi sono state una Mercedes Coupè, con una persona a bordo, una Mercedes Classe A sulla quale viaggiava madre, padre e due bambini e una Opel Corsa guidata da un giovane.

Violento l'impatto tra i veicoli. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Classe A. Sul posto sono accorsi i vigili urbani per i rilievi e le ambulanze del 118 che hanno trasferito in ospedale la donna con i figli. Traffico in tilt lungo l'arteria che da Benevento conduce a Montesarchio.