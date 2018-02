Blitz in un'azienda agricola caudina: sequestri e denunce Intervento dei carabinieri forestali: "Animali senza identificatici, farmaci senza prescrizioni"

Bestiame privo di identificativi e documentazione sulla provenienza; farmaci senza prescrizioni, carcasse ed altre parti ritenute frutto di macellazione clandestina. E' quanto hanno scoperto i carabinieri forestali di Benevento in un'azienda agricola della Valle caudina.

In una nota si legge che nel corso dei controlli, che hanno interessato allevamenti di animali di specie bovina, ovina e suina, è stato rinvenuto “bestiame privo di identificativi e della documentazione prevista per legge che ne attestasse la provenienza; farmaci privi di prescrizioni medico veterinarie e, in una cella frigorifera, “ la presenza di carcasse di animali, di pelli ovine, di parti di organi e di carni evidente frutto di macellazione clandestina”. Inoltre, sarebbe stata accertata “l'assenza della bollatura sanitaria e la documentazione attestante la tracciabilità”.

I prodotti ed i farmaci detenuti irregolarmente sono stati sequestrati, mentre il titolare dell'attività è stato denunciato. Predisposto, infine, il blocco della movimentazione sia degli animali di dubbia provenienza sia dei capi bovini legalmente detenuti.