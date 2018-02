Furti e spaccio di droga, blitz e arresti in Valle Telesina Due persone in carcere, sei ai domiciliari e due all'obbligo di dimora: indagine dei carabinieri

Due in carcere, sei ai domiciliari e due all''obbligo di dimora. Sono le misure ordinate dal gip Flavio Cusani per le dieci persone coinvolte in più centri della Valle Telesina e della provincia di Caserta in un'indagine del pm Flavia Felaco e dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Le ipotesi di reato vanno a vario titolo dal furto allo spaccio di sostanze stupefacenti e all'estorsione.

Il blitz è scattato questa mattina con l'esecuzione dei provvedimenti cautelari disposti in un'inchiesta della Procura di Benevento, che ne aveva chiesti anche altri. Gli indagati sono difesi, tra gli altri, dall'avvocato Antonio Leone.

IN AGGIORNAMENTO