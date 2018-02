Colpi di pistola contro auto di un imprenditore Nel mirino la Mercedes del titolare di un'impresa di Pontelandolfo. Indagano i carabinieri

Momenti di paura questa sera a Pontelandolfo, dove sono stati esplosi due colpi di arma da fuoco, forse si tratta di fucilate, contro l'auto di un imprenditore. L'allarme è scattato dopo le 20 quando l'uomo, che si trovava all'interno del suo ufficio, ha udito i botti ed il rumore dei vetri infranti. Corso all'esterno della struttura, il malcapitato ha notato la parte posteriore della Mercedes danneggiata dai proiettili.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cerreto sannita e del Nucleo investigativo di Benevento.

I militari hanno effettuato i rilievi tecnici sui fori rinvenuti sulla carrozzeria dell'auto ed avviato le indagini per risalire agli autori della grave intimidazione. Comprensibilmente spaventata, la vittima del chiaro 'messaggio' recapitato dai malviventi, che non è escluso abbiano raggiunto la zona a bordo di un'auto che subito dopo si è allontanata, facendo perdere le proprie tracce.

Gli investigatori hanno ascoltato il titolare della ditta. Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata anche se quella più accreditata è che l'episodio sia maturato nell'ambito lavorativo. Ipotesi che ovviamente dovrà essere confermata dalle indagini. Attenzione puntata anche sulle eventuali immagini fissate dalle telecamere installate nelle vicinanze del teatro dell'intimidazione.

Non è la prima volta che l'imprenditore finisce al centro di un attentato intimidatorio. Almeno tre, infatti, sono gli episodi di cui l'uomo, titolare di un'impresa edile e di movimento terra, è rimasto vittima.

L'ultimo, come si ricorderà, a dicembre scorso era stato incendiato l'escavatore dell'imprenditore lasciato in sosta in contrada Spaccamontagna di Pontelandolfo. L'episodio era stato registrato, peraltro nel pomeriggio, nei pressi di un cantiere aperto per la costruzione di un parco eolico. Distrutto dal fuoco il New Holland 170 komatsu che gli operai da alcuni giorni avevano parcheggiato nel borgo. Un incendio appiccato a poche ore di distanza da un altro che, la sera precedente, aveva interessato, invece, un'auto.

Al.Fa