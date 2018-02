Auto in fiamme dinanzi al Cimitero di Benevento Parcheggiata poco prima da una persona che si era recata nel luogo sacro

Momenti di paura questa mattina dinanzi al cimitero di Benevento per un'auto che è stata avvolta dalle fiamme. Si tratta di un'Audi A3 che una persona di Benevento aveva parcheggiato di fronte l'ingresso del cimitero per partecipare alla tumulazione di un familiare. All'improvviso qualcuno ha notato il fumo fuoriuscire dal vano motore ed ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Volante. I pompieri hanno spento le fiamme e scollegato l'impianto elettrico dalla batteria per evitare ulteriori problemi.

Secondo una prima ricostruzione, a far divampare l'incendio potrebbe essere stato un problema elettrico.