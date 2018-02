Sei persone proposte per il foglio di via Controlli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio

Sei persone, già note alle forze dell'ordine, sono state proposte per il foglio di via nel corso dei controlli dei carabnieri della Compagna di Montesarchio. Si tratta un 40enne napoletano, un 68nne, un 45enne e un 23enne della provincia di Beenevento, e di un 53enne ed un 36enne della provincia di Avellino, fermati, rispettivamente, ad Airola, Dugenta e Tocco Caudio. Nessuno di loro è stato in grado di offrire una ragione, ritenuta plausibile dai militari, sulla presenza in quelle zone.