Bomba contro Postamat: esplosione nella notte Colpo dei banditi ai danni delle Poste. E' allarme criminalità nel Sannio

Criminalità scatenata nel Sannio: dopo i furti, i colpi di pistola e le rapine nelle abitazioni e ad un distributore che da settimane stanno occupando le cronache, nella notte anche un assalto alle Poste. È accaduto a Campolattaro, un centro della Valle del Tammaro, dove nel mirino è finito il postamat dell'ufficio di via Molise. Erano all'incirca le 2 quando i malviventi, probabilmente arrivati in zona a bordo di un'auto, hanno piazzato una carica esplosiva sulla tastiera del distributore automatico di banconote.

Dopo pochi secondi l'esplosione che ha sventrato il congegno ed ovviamente fatto scattare l'allarme. Qualcosa deve essere però andato 'storto' se gli autori del gesto sono scappati, secondo una prima ipotesi, senza portare via nulla.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene esclusa. Attenzione rivolta ad eventuali immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona, che potrebbero fornire elemnti utili agli investigatori.

Non è la prima volta che nel Sannio ed anche nella vicina Irpinia si registrano episodi del genere messi a segno ai danni di banche e poste.

L'ultimo in provincia di Benevento aveva avuto come teatro Montesarchio, dove era stata bersagliata la filiale Unicredit. Anche allora la deflgrazione non era servita a squarciare il forziere interno della cassa, anche allora erano rimaste vuote le mani di chi aveva ideato il colpo con l'obiettivo di arraffare tutto il denaro custodito.

Non era invece andata così, nello scorso dicembre, a Solopaca. In quella occasione, come si ricorderà, i balordi si erano infatti impadroniti di 100mila euro che avevano 'prelevato' dal bancomat della Popolare di Novara.

