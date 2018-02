Nevica nel Sannio. Disagi e tamponamento sul Raccordo | FOTO Incidente tra Benevento e San Giorgio del Sannio. IN AGGIORNAMENTO | VIDEO

di Al.Fa e Crisvel

Prevista dai meteorologi, questa mattina all'alba, puntuale, è arrivata la prima neve in città. Campagne beneventane imbiancate. Una spolverata di fiocchi bianchi che allo stato (8,30) non hanno creato ancora nessuna difficoltà per gli automobilisti e i residenti. Nevica più abbondantemente in alcuni centri della provincia dove la neve è caduta già in nottata. Scuole chiuse praticamente in tutto il Sannio. A Benevento, come si ricorderà, dopo la riunione del Coc di ieri pomeriggio, il sindaco Mastella ha decretato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino a domani.

Al momento non si registrano difficoltà lungo le arterie sannite. Raccordo, Telesina, Statale 87 e Statale Appia ancora percorribili, ovviamente con pneumatici da neve o catene a bordo. Qualche problema invece si registra lungo alcune strade comunali. Imbiancate le arterie della zona alta di Benevento, ma con il passare del tempo anche quelle del rione Ferrovia e centro storico.

Dalla sua pagina Facebook, il sindaco Mastella risponde a chi ieri lo aveva criticato per la decisione sui due giorni di chiusura delle scuole: “Ieri per la mia decisione di chiudere le scuole i grillini ed altri mi hanno criticato e sbeffeggiato . Sanno solo parlare a vanvera e tentare di sfruttare le situazioni per il loro tornaconto elettorale . Ho fatto benissimo a chiudere le scuole. Io mi preoccupo, come e' mio dovere di sindaco, della sicurezza dei cittadini ed in particolare dei ragazzi e dei bimbi della città. Ed anche preoccupato per noi anziani . Chi ha scritto contro per partito preso deve solo vergognarsi”.

AGGIORNAMENTI

Ore 12.00. Ha smesso di nevicare a Benevento. La situazione resta problematica in numerosi centri dell'Hinterland e del Medio Calore e del Fortore. Rientrata anche l'emergenza lungo la Statale Appia.

Ore 11.40 Raccordo riaperto a San Giorgio del Sannio, bloccata invece la viabilità ordinaria provinciale per raggiungere San Giorgio all'altezza di Piano Cappelle.

Ore 10.41. Il sindaco di Montesarchio Franco Damiano ha deciso di chiudere le scuole anche nella giornata di martedì e mercoledì, visto il drastico abbassamento delle temperature e la possibilità che si formino lastre di ghiaccio sulle strade.

Ore 10.35. La situazione a Benevento resta sotto controllo. Meno nelle contrade dove si registrano disagi e strade bloccate. “Il Coc presso il Comune è al lavoro da questa mattina alle 8”, ha spiegato Mario Pasquariello, assessore con delega alla Protezione Civile che ha poi aggiunto: “Sono al lavoro i volontari della Protezione civile e gli operai dell'aSia e del Comune”.

Ore 10.32. Tamponamento a catena sul Raccordo A 09 tra Benevento e San Giorgio del Sannio. Traffico bloccato in direzione del Capoluogo. Quattro le auto coinvolte - due veicoli e due furgoni e due persone rimaste ferite. Sul posto sono in azione i carabinieri che hanno fatto accostare le auto per facilitare l'arrivo dell'ambulanza ed evitare ulteriori incidenti.

Ore 10.30. Il sindaco di Sant'Angelo a Cupolo ha emesso l'ordinanza di chiusure delle seguenti strade a causa della neve: Via Belvedere, Via Giovanni Xxiii, Via A. De Gasperi, Via S. Pietro, Via Mangheroni, Via Villa Maiorana, Via Sturno, Via F. Pepicelli, Via Ten. G. Cardillo, Via I° Maggio, Via Italia, Via Morisi, Via Erta E Via Chiesa

Ore 10.00. Vigili del fuoco e Anas sono entrati in azione lungo la Statale Appia, in Valle Caudina, dove al momento si registrano le maggiori difficoltà per auto e mezzi pesanti. Traffico bloccato lungo la Sferracavallo e tra Forchia ed Arpaia. A San Giorgio del Sannio, i vigili del fuoco hanno anche prestato assistenza ad una persona dializzata che è stata accompagnata da San Giorgio del Sannio fino al centro dialisi in provincia di Avellino.

Ore 9.30. Problemi di circolazione in Valle Caudina, lungo la Statale Appia tra Arpaia e Forchia per il manto stradale innevato e le difficoltà dei mezzi pesanti a percorrere l'arteria.

Auto incolonnate sulla Sferracavallo, prima di Montesarchio, a causa di un pullman rimasto bloccato. Problemi anche al casello autostradale A16 di Castel del Lago.

Ore 9.15: La neve anche a Benevento sta ormai ricoprendo strade e marciapiedi. Prime difficoltà per la circolazione. Enti ed istituzioni, ovviamente invitano gli automobilisti a mettersi in viaggio solo se necessario. Mezzi spazzaneve e spargi sale sono in azione lungo le principali arterie sannite. Ieri il Prefetto Paola Galeone aveva vietato la circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate proprio per limitare i disagi.