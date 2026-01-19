Scoppio in un'abitazione: anziana ferita, paura e danni alla struttura - VIDEO Castelfranco in Miscano: probabile fuga di gas ad innescare l'esplosione - IN AGGIORNAMENTO

Momenti di autentica apprensione questo pomeriggio a Castelfranco in Miscano per le sorti di un'anziana donna rimasta coinvolta nello scoppio avvenuto al piano terra di una casa.

L'allarme è scattato intorno alle 17 quando i vicini hanno udito il botto, provocato probabilmente da una fuga di gas gpl. La defla

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, i vigili del fuoco di San Marco dei Cavoti e Vitulano e i sanitari del 118 con l'auto medica da San Marco dei cavoti e l'ambulanza da Ginestra degli Schiavoni che hanno soccorso la malcapitata rimasta ferita ma che non sarebbe in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziana stava entrando nella struttura quando è avvenuto lo scoppio e l'ha scaraventata sul selciato.

IN AGGIORNAMENTO