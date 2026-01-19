Una partnership tra Ance Benevento e Compagnia Assicurativa Tedesca Si amplia la gamma di servizi a favore degli associati

L’Ance Benevento che raggruppa le imprese edili operanti nel settore costruzioni della provincia di Benevento, ha formalizzato una partnership tecnica per il comparto delle cauzioni con la compagnia assicurativa tedesca VHV Allgemeine Versicherung AG, con sede ad Hannover e parte del Gruppo VHV, avvalendosi della collaborazione del partner operativo italiano Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici s.r.l.

Il Gruppo VHV è già presente in Italia attraverso la controllata VHV Italia Assicurazioni S.p.A., attualmente impegnata nel completamento di un programma di trasformazione finalizzato alla distribuzione di prodotti assicurativi legati ai rischi tecnologici e al mondo dell'edilizia.

L’intesa è stata sottoscritta nei giorni scorsi dal Presidente Ance Benevento, Flavian Basile, ed è già operativa. Per il Presidente dell’Associazione:“Grazie a questa nuova collaborazione, VHV

Allgemeine Versicherung AG, attraverso Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici, metterà a disposizione degli associati ANCE soluzioni dedicate, competitive e costruite sulle specifiche esigenze del settore. Più dettagliatamente, gli associati ANCE potranno accedere a soluzioni fideiussorie personalizzate, destinate sia agli appalti pubblici sia a quelli privati, beneficiando di condizioni economiche particolarmente vantaggiose e di un elevato standard di servizio. L'accordo rappresenta un ulteriore ampliamento della gamma di servizi messi a disposizione delle società aderenti all’Associazione”.

Soddisfazione per la firma dell’accordo è stata espressa anche da Alessandro Di Virgilio, Fondatore e Amministratore Delegato di Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici: "Siamo estremamente soddisfatti di questa importante partnership e siamo innanzitutto onorati di poter collaborare con Flavian Basile, architetto e manager di fama internazionale, riconosciuto tra i leader capaci di ridefinire i confini della leadership contemporanea. Siamo convinti che questo accordo costituisca un importante passo avanti nel percorso di crescita e qualificazione del nostro lavoro e ringrazio lo staff di VHV e il Dipartimento Surety per la collaborazione dimostrata e il Presidente ANCE e il suo team per la fiducia accordata, riconoscendo in Olimpia un interlocutore affidabile e orientato al supporto quotidiano degli associati con soluzioni su misura".

Sulla stessa linea Michael Werner, Head of Credit di VHV: " Sono molto soddisfatto per il percorso di sviluppo della collaborazione tra VHV e Olimpia e ho a forte fiducia nelle prospettive di crescita future. Questo accordo conferma l'importanza strategica del mercato italiano per il Gruppo VHV".