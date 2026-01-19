Mirra confermato alla guida del Pd di Calvi "Cercherò con un impegno incessante e determinato di non deludere gli iscritti

Nella giornata di ieri,18 gennaio 2026, si è tenuta l'Assemblea degli iscritti del Circolo PD di Calvi per la contestuale elezione del segretario e del direttivo di circolo e della segretaria provinciale e dei delegati all'Assemblea Provinciale.

"Sono stato riconfermato segretario e sono stati eletti nel direttivo in rigida alternanza di genere Mottola Carmine Diego, Molinaro Angela, Ucci Rino, Tirelli Rosalba e Licciardi Prisco che sarà anche delegato all'Assemblea Provinciale - dichiara Carlo Mirra - . Ringraziando di cuore tutti gli iscritti per avermi riconfermato segretario posso solo affermare con sicurezza che cercherò, con un impegno incessante e determinato, di non deluderli insieme a tutta la comunità democratica calvese. Nel documento programmatico presentato, tra le altre priorità indicate, è particolarmente impellente l'esigenza di sensibilizzare le nuove generazioni ad avvicinarsi e ad appassionarsi alla politica in modo tale da creare una nuova classe dirigente preparata, innovativa ed al tempo stesso al passo con i tempi; ciò ritengo debba essere la stella polare dell'azione del nostro Circolo.

In ultimo ma non per ultimo mi corre l'obbligo di ringraziare di cuore la Garante dott.ssa Giovanna Petrillo che ha presieduto magistralmente l'Assemblea".