Neve, Mastella: a Benevento scuole chiuse fino a sabato | FOTO VIDEO. Disagi per la circolazione e numerosi pedoni caduti e finiti in ospedale

di Al.Fa e Crisvel

Disagi per gli automobilisti in tutto il Sannio a causa del ghiaccio e della seconda nevicata determinata dalla perturbazione che sta attraversando il Paese. Dopo le rigide temperature della notte, che in alcuni centri del Sannio hanno raggiunto anche i – 6 gradi, all'alba ha ripreso a fioccare.

Le già precarie condizioni della viabilità sannita, dunque, si sono aggravate determinando numerosi disagi per gli automobilisti di Benevento e provincia. Al momento le situazioni di maggiore pericolo si registrano lungo la Telesina e lungo la Statale Appia. Sono in azione i mezzi spargisale e spazzaneve sulle principali strade sannite.

A Benevento annullata la manifestazione elettorale del Pd dove era previsto l'intervento del presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Per quanto riguarda la città, difficoltà solo lungo alcune strade dei quartieri Pacevecchia, Libertà e del centro storico. In mattinata si riunirà il Centro operativo comunale per per fare il punto della situazione e decidere se riaprire o meno le scuole domani mattina.

AGGIORNAMENTI

Ore 12.40. Oltre dieci le persone che da tutta la provincia sono arrivate al Rummo di Benevento in ambulanza o con mezzi privati dopo essere rimasti ferite a causa di cadute provocate dal ghiaccio e dalla neve. Lavoro anche al pronto soccorso del Fatebenefratelli dove medici e infermieri hanno dovuto far fronte a fratture, contusioni e ferite in varie parti del corpo dei malcapitati.

Ore 12.30. Ecco l'ordinanza del sindaco Mastella: "A seguito della riunione del Centro Operativo Comunale, tenutasi stamani a Palazzo Mosti, è stata emessa un’ordinanza che, in considerazione delle previsioni meteorologiche dei prossimi giorni, dispone la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, degli asili nido, dell’Università e del Conservatorio anche nelle giornate di domani, 28 febbraio, giovedì 1 marzo, venerdì 2 marzo e sabato 3 marzo. Inoltre, domani, 28 febbraio, e giovedì 1 marzo resteranno chiusi anche il cimitero comunale e i parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco e parco archeologico del Sacramento).

Ore 12.20. Uno zampillo d'acqua alto circa sei metri si è innalzato questa mattina dalla Sea dell'Università del Sannio in via delle Puglie. L'acqua è fuoriuscita dopo l'improvvisa rottura di un tubo collassato probabilmente a causa del ghiaccio.

Ore 11.50: Migliorano sia pur lentamente le condizioni meteorologiche in tutto il Sannio. Migliora anche la situazione per quanto riguarda la percorribilità delle strade principali come la Telesina e la Statale Appia.

Ore 11.20 Il sindao Mastella annuncia: "Scuole chiuse fino a sabato". Intervistato in diretta da Imma Tedesco per Ottochannel il primo cittadino di Benevento annuncia: "Ci sono molte difficoltà. Mai meteorologi dicevano che non avrebbe nevicato. Ora il rischio è il ghiaccio, ho deciso di chiudere tutte le scuole fino a sabato. Abbiamo voluto tutelare i bambini, faremo anche una ricognizione degli istituti. Mi sono preso le mie responsabilità. Bisogna equipaggiarsi in maniera diversa anche perché il clima è cambiato. La fragilità della città è forte".

Ore 11.13 Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha disposto che fossero chiuse al pubblico le strutture museali dell’Ente per le giornate di oggi 27 e domani 28 febbraio.

Alla base della decisione ragioni di sicurezza relativamente all’accesso alle strutture.

Il provvedimento riguarda il Museo del Sannio, Museo Arcos, Chiesa di S.Ilario a Port’Aurea, Biblioteca Provinciale (le altre strutture non avevano prenotazioni per questi giorni).

Ore 10.45. Terminata a Palazzo Mosti la riunione del Centro operativo comunale. Al termine è emerso che il sindaco potrebbe emanare a breve un'ordinanza di chiusura delle scuole per tutta la settimana.

Ore 10.30. Resta difficile la situazione in tutto il Sannio. Continua a nevicare e i fiocchi si poggiano sul manto di ghiaccio che si era formato nella notte. Traffico in tilt in molte zone di Benevento e in tutti i paesi della provincia.

Ore 9.00. Tamponamenti e rallentamenti anche lungo viale Virgilio, ingresso della città in direzione della stazione centrale. Gli automobilisti restano in attesa degli spargisale che oltre alla viabilità provinciale dovrebbero intervenire anche in città.

Ore 8.55. A Benevento problemi lungo la viabilità del quartiere Ponticelli e San Pasquale. Auto bloccate e tamponamenti a causa delle strade rese scivolose da ghiaccio e neve. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. La Polizia stradale, gli agenti della Volante, i carabinieri delle quattro Compagnie e la Finanza sono al lavoro da ore per cercare di aiutare automobilisti in difficoltà e per segnalare pericoli per la circolazione. Decine le richieste di supporto degli automobilisti in panne o in difficoltà. L'invito è ovviamente di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario.

Mezzi pesanti bloccati e fatti convergere verso i punti di raccolta presso lo Stadio di Benevento e nella zona di Torre Palazzo.