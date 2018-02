Giù da un terrazzo al secondo piano, muore un 56enne Dramma a Benevento, nella zona di Largo Feoli

Dramma nella notte nella zona di Largo Feoli, nel cuore del centro storico di Benevento. E' qui che un 56enne ha perso la vita dopo essere precipitato da un terrazzo al secondo piano di un palazzo. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale Compagnia ed il 118.

Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato è stato soccorso e trasportato in condizioni disperate al Rummo, dove poco dopo il suo cuore ha cessato di battere per sempre nonostante gli sforzi dei medici di strapparlo ad un destino assurdo. Ai vigili del fuoco il compito di aprire la porta dell'appartamento, consentendo così l'accesso dei militari ed i necessari accertamenti.

La salma è stata successivamente trasferita presso l'obitorio, dove il dottore Umberto Del Gennaro, che aveva già effettuato il sopralluogo su incarico del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro, ha proceduto alla visita esterna. Nelle prossime ore il Pm deciderà se disporre o meno l'autopsia dell'uomo, che sarebbe deceduto per le gravissime lesioni craniche riportate nell'impatto con il suolo dopo un volo di alcuni metri.

Avviate le indagini, che puntano a stabilire, come sempre in questi casi, se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto terribile compiuto dal 56enne, che viveva da solo. Un'ipotesi quest'ultima che allo stato appare come la più accreditata dagli inquirenti. Ascoltata una vicina di casa, che avrebbe riferito di aver udito all'improvviso il rumore di un tonfo.

Se così fosse, si allungherebbe ulteriormente la tristissima lista dei suicidi registrati nella nostra provincia, molto spesso, purtroppo, teatro di episodi dello stesso tipo. Vicende che lasciano senza fiato, talvolta legate allo stato di solitudine e di disagio nel quale sono immerse le vittime.

