Condannato per tentata estorsione, Viola in libertà Il 52enne di Benevento era ai domiciliari

Rimesso in libertà dal Tribunale – era ai domiciliari-, Angelo Viola (avvocato Antonio Leone), 52 anni, di Benevento, che nel novembre dello scorso anno era stato condannato a 4 anni ed 8 mesi per tentata estorsione, ma senza l'aggravante del metodo camorristico che era stata contestata, ai danni del titolare dell'impresa impegnata nei lavori di restyling di piazza Bissolati.

Un'accusa per la quale Viola ed un'altra persona, poi condannata con rito abbreviato dal gup del Tribunale di Napoli, erano finiti in carcere nel novembre 2015, in un'indagine della Dda e dei carabinieri. Scarcerato nel febbraio dello scorso anno, per Viola erano stati disposti gli arresti i casa, ora revocati.

Esp