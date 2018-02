Porta sfondata, raid dei ladri nel bar Ip Furto nella notte in via Nenni

Hanno sfondato con un grosso masso, poi rotolato fino al bancone, la vetrata inferiore della porta d'ingresso. E' così che i ladri si sono introdotti nel bar dell'area di servizio Ip, in via Nenni. L'incursione nel cuore della notte: un raid velocissimo, giusto il tempo, mentre era entrato il funzione il sistema di allarme, di arraffare il cassetto della cassa, portandoselo via, nel quale erano custoditi 200 euro. (foto di repertorio)

