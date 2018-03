"Piovono" calcinacci: marciapiedi transennati Dopo il gelo interventi per mettere in sicurezza cornicioni. E tornano anche incendi di cassonetti

Traffico parzialmente paralizzato questa mattina in via del Pomerio, all'altezza dell'incrocio sul fiume Calore per l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto rimuovere alcuni calcinacci che erano già caduti sul sottostante marciapiede rischiando di colpire persone o auto in transito. Sul posto i vigili urbani e i pompieri arrivati anche con l'autoscala per raggiungere i piani alti dell'edificio interessato dal distacco dei calcinacci. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, si è reso necessario chiudere la corsia di sinistra dove poi hanno posizionato la scala.

Stesse scene anche in viale Principe di Napoli e in via del Pomerio ed in numerosi centri della provincia dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire sempre per il distacco dei calcinacci a causa delle rigide temperature.

AGGIORNAMENTO

Non solo ghiaccio, ma anche incendi di cassonetti questa mattina in città dove sono tornati in azione anche i teppisti che incendiano i cassonetti dei rifiuti condominiali è accaduto, come sempre, nella zona del viale Mellusi e le vie Cupa dell'Angelo e Castellano. Lavoro anche in questo caso per i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento i roghi ed allertato le forze dell'ordine.