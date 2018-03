Ancora aree di servizio nel mirino: nuovo colpo in un bar Nel mirino la stazione di servizio Repsol di via Bachelet

Ladri ancora in azione nella notte in un bar annesso ad un distributore di carburanti. Dopo quello di via Nenni, stavolta nel mirino è finito il distributore Repsol in via Bachelet. Dopo aver mandato in frantumi il vetro di una porta secondaria, i balordi sono entrati all'interno del bar dal quale hanno portato via poche decine di euro lasciate nel registratore di cassa. Un colpo praticamente identico a quello ai danni dell'Ip. Questa mattina l'amara sorpresa per i titolari, che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante.