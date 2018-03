Colpito da un malore mentre gioca a calcetto, grave un 16enne Momenti di paura questo pomeriggio a Ceppaloni

Stava partecipando ad una partita di calcetto quando è stato colpito da un malore e si è accasciato sul terreno di gioco a causa di un arresto cardio respiratorio. Si tratta di un 16enne di Ceppaloni ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Rummo.

Il dramma si è materializzato mentre stavano disputando una partita tra amici sul campetto di Ceppaloni. Non un torneo ma solo una partitella organizzata anche in ricordo di un altro ragazzino che purtroppo qualche mese fa era venuto a mancare in paese.

All'improvviso l'adolescente si è accasciato privo i sensi. Immediato l'intervento del titolare dell'impianto sportivo e delle persone presenti che hanno allertato il 118 e cercato di rianimare il malcapitato. Telefonate disperate che l'operatore ha subito dirottato all'Unita di rianimazione 118 della Croce Rossa dislocata presso la sede del viale Mellusi.

Quelli successivi sono stati momenti di autentica concitazione. Prima la corsa disperata verso Ceppaloni poi, arrivati sul posto, medico rianimatore e la sua equipe hanno avviato le manovre di respirazione. Lunghissimi minuti impiegati per strappare ad un destino ancora più atroce lo studente. Rianimazione avvenuta sotto gli occhi atterriti e spaventati di amici e parenti che hanno atteso che il suo piccolo cuore desse un segno di speranza.

Alla fine i soccorritori sono riusciti a rianimarlo dopo aver praticato massaggio cardiaco, defibrillazione e tutte le operazioni necessarie. Quando hanno avuto la certezza che della ripresa del battito cardiaco, il ragazzino è stato trasportato in codice rosso al Rummo di Benevento dove i medici lo hanno sottoposto ad una serie di analisi ed accertamenti e ricoverato in prognosi riservata. Tanti gli amici e i parenti che in serata hanno raggiunto il nosocomio sannita in attesa di notizie. Ora si spera.

Al.Fa