Piazza Duomo, "vola" il tavolato: paura per passanti | FOTO VIDEO | Il forte vento distacca parte delle tavole installate per nascondere il "mamozio"

Momenti di paura questo pomeriggio in via Ennio Goduti per il distacco di numerose tavole fissate alla struttura creata - i lavori sono terminati alcune settimane fa - per nascondere lo scheletro di quello che doveva essere il museo di piazza Duomo, di fronte alla cattedrale.

Intorno alle 18, probabilmente a causa del forte vento, il tavolato è volato via rischiando di finire in strada.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorse due squadre di vigili del fuoco e i vigili urbani. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la polizia municipale ha dovuto chiudere completamente al traffico via Goduti.

Solo dopo i pompieri, con l'ausilio dell'autoscala, hanno potuto raggiungere la sommità e mettere in sicurezza la gabbia costruita con le tavole in corrispondenza della scala di emergenza.

Secondo una prima ricostruzione, mentre il vento soffiava forte nel pomeriggio, prima una, poi tutte le assi - una ventina - sono volate via rischiando di cadere su auto e passanti della trafficata arteria nel centro cittadino.

Traffico in tilt in tutto il centro storico di Benevento a causa della chiusura della strada. Autobus fermi e circolazione bloccata in via Rummo, via Posillipo, incrocio ponte sul Calore e viabilità limitrofa.

L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso rapidamente proprio per limitare i disagi degli automobilisti all'ora di punta. Nelle prossime ore ovviamente tutta la struttura in legno, costruita perimetralmente all'edificio abbandonato, dovrà essere sottoposta ad un'attenta verifica per scongiurare ulteriori distacchi. Si tratta di assi inchiodate che evidentemente ora vanno fissate con apposite viti o altri sistemi idonei ad affrontare sollecitazioni dovute al maltempo.



Al.Fa