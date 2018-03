Questura. Controlli, multe e segnalazioni per droga Posti di blocca in Valle Telesina

Il ministero dell'Interno contro la criminalità mette in campo “Secutiry Breath”, un progetto di controllo del territorio che ha ovviamente interessato anche la Questura di Benevento che durante la scorsa settimana ha effettuato una serie di controlli in tutta la provincia. Durante le verifiche sono stati fermati tre giovani, uno dei quali trovato in possesso di una dose di cocaina , mentre il conducente dell'auto sulla quale viaggiavano era senza patente. Durante i controlli, che hanno interessato Telese Terme, San Salvatore Telesino, Dugenta e Solopaca, sono state anche elevate numerose multe per i trasgressori del codice della strada e sequestrati 17 grammi di droga.