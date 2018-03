Ladri alla Moscati, rubati computer e soldi Nel mirino l'aula multimediale e un distributore

Ladri in azione la scorsa notte all'interno della scuola Moscati al rione Ferrovia. Dopo aver forzato una porta secondaria, i ladri hanno rivolto le loro attenzioni ad un distributore di bevande dal quale hanno portato via i soldi contenuti nella gettoniera. Evidentemente non “soddisfatti” del bottino, i malviventi hanno rubato anche i computer installati all'interno dell'aula multimediale dell'istituto scolastico. Questa mattina l'amara sorpresa per gli operatori scolastici e professori. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per identificare gli autori del furto.