Furti in Valle Telesina, quattro indagati non più agli arresti Erano ai domiciliari, il Riesame ha disposto l'obbligo di dimora

Dai domiciliari all'obbligo di dimora. Attenuata dal Riesame la misura cautelare a carico di quattro delle dieci persone arrestate lo scorso 14 febbraio sulla scorta di un'ordinanza adottata dal gip Flavio Cusani in un'indagine del pm Flavia Felaco e dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita su furti e spaccio di droga tra Valle telesina e provincia di Caserta.

Non sono più agli arresti, in particolare, Guerino Greco, 21 anni, di Telese, Lucia Bevilacqua, 22 anni, residente a Castelvolturno ma di fatto domiciliata a Telese, Elisa Braidic, 49 anni, di Telese, tutti difesi dall'avvocato Antonio Leone, ed Emanuela Mirabito (avvocato Angelo Riccio), 40 anni, di Telese. Nel mirino degli inquirenti dodici furti compiuti e due tentati, tra dicembre 2016 e aprile 2017, in aziende agricole ed abitazioni di Castelvenere, Melizzano, Ruviano, Alvignano, Pietravairano, Telese, Alife e San Lorenzo Maggiore.