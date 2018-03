Scomparso 28enne di San Leucio: trovato senza vita in un pozzo I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo in una vecchia cisterna

Momenti di apprensione questa mattina per un ventottenne di San Leucio del Sannio, che dalla tarda serata di ieri non dà più notizie di sé. Le ricerche sono scattate dopo che i familiari, una volta accortisi del fatto che lui non fosse rientrato per la notte, più volte hanno tentato inutilmente di avere notizie, contattandolo attraverso il cellulare, ma risultava sempre staccato e non raggiungibile.

Di qui la richiesta di aiuto ai carabinieri della locale stazione. I militari hanno concentrato l'attenzione su di un fondo agricolo, in particolare nei pressi di un vecchio pozzo, dove è stato rinvenuto il giaccone che il giovane indossava quando è uscito di casa. L'indumento era sistemato, appeso alla meno peggio, su di un tubo che spunta dalla cisterna. Difficile immaginare, con il freddo di queste ore, che se ne sia liberato.

Concreto il dubbio di un gesto irrimediabile, i carabinieri della stazione di San Leucio del Sannio hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, per svuotare il pozzo, colmo fino all'inverosimile grazie alla pioggia degli ultimi giorni, e verificare l'eventuale presenza del corpo all'interno.

Questa operazione è ancora in corso e tutti sperano che il 28enne stia da altre parti. Gli ultimi ad averlo visto sono gli amici che erano con lui in un bar, una frequentazione che si è protratta fino a tarda sera. Poi il 28enne ha salutato e si è allontanato.

Nel fondo agricolo, con il trascorrere delle ore, si sono portati, oltre che familiari, anche amici e conoscenti. Tutti sono in attesa che i vigili concludano il loro lavoro. Tutti sperano che non sia una tragedia a rivelarsi.

AGGIORNAMENTO ORE 14.50

Recuperato dai vigili del fuoco del Nucleo Saf, in un pozzo, il corpo senza vita del 28enne di cui non si avevano più notizie dalla scorsa notte. Resta da capire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto autolesionistico.

Successivamente, su disposizione del magistrato il corpo del 28enne è stato recuperato e trasferito presso l'obitorio dell'ospedale Rummo di Benevento in attesa degli esami medico - legali. Sconcerto e dolore in paese per il dramma che ha investito l'intera comunità.

Alessandro Fallarino