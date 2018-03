Benevento - Crotone, altri tre Daspo per i tifosi Provvedimento nei confronti dei tifosi calabresi

Sono stati emessi dal Questore di Benevento, Giuseppe Bellassai, tre Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Crotone. Si tratta di tre persone che al termine della partita, durante il ritorno verso i pullman, dopo aver scaraventato a terra una transenna che separava il settore ospiti da quello locale, “avevano cercato – spiega la Questura in una nota - il contatto con i tifosi beneventani. Uno dei tre, in particolare, dopo essersi svincolato con estrema forza dalla presa di un operatore di Polizia, aveva cercato di attaccare i supporter locali brandendo una cintura. L'immediato intervento dei reparti di rinforzo della Polizia di Stato aveva permesso di evitare il contatto fra le tifoserie. All'esatta identificazione si è pervenuti anche grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere installate recentemente nei pressi del Palatedeschi, utilizzato come area - parcheggio dei tifosi ospiti”.

Per uno dei tifosi è stato quindi disposto il Daspo per 5 anni, per gli altri due, invece, divieto di assistere alle manifestazioni sportive per tre anni. Sono in totale 4 i provvedimenti emessi. Come si ricorderà, infatti, al termine della partita era già stata identificata una persona che durante l'incontro di calcio aveva lanciato un petardo.