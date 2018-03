Topografia Applicata al Soccorso per i vigili del fuoco Corso regionale con simulazione a Camposauro

Si è concluso oggi presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento il corso TAS (Topografia Applicata al Soccorso) di 1° livello destinato ai dipendenti dei comandi della Campania. Al corso hanno partecipato 14 vigili del fuoco coordinati dagli istruttori.

Il percorso didattico ha avuto l'obiettivo primario di formare i vigili del fuoco nelle tecniche di ricerca di persone scomparse in zone impervie, anche con impiego di tecnologie informatiche.

Simulata la ricerca di un disperso in una zona montana nella località Camposauro, a cavallo dei comuni di Vitulano e Foglianise. Al termine del corso, il comando di Benevento può disporre di altre unità del nucleo specialistico TAS, che potrà essere impiegato per la ricerca di dispersi in zone montuose e impervie.