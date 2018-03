Scontro frontale in città: feriti e paura | FOTO Distrutte una Matiz ed una Ford Fiesta di fronte alla chiesa di Santa Rita

E’ di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto al quartiere Pacevecchia, in via Rosselli, di fronte alla chiesa di Santa Rita. A scontrarsi, frontalmente, sono state una Daewoo Matiz ed una Ford Fiesta. In seguito al violento urto la Ford è stata scaraventata contro un palo della pubblica illuminazione rimasto danneggiato. Distrutti i veicoli, feriti gli occupanti. Scattato l’allarme, sul posto sono accorse le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Due le persone trasportate nel vicino ospedale Rummo.

Al.Fa