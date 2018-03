Panetti di hashish in camera da letto, condannato Rito abbreviato per un 39enne di Apice

Un anno e otto mesi. È la condanna stabilita dal Gup Gelsomina Palmieri con rito abbreviato, riconosciuta la fattispecie più lieve della detenzione ai fini di spaccio, per Giuseppe Allocca (avvocati Enza Falco e Gerardo Giorgione), 39 anni, di Apice, arrestato dai carabinieri ad agosto scorso. Quando, come si ricorderà, dopo averne seguito i movimenti per qualche giorno, i carabinieri avevano perquisito l'abitazione dell'uomo, rinvenendo in un armadio della camera da letto, coperti da alcuni capi di abbigliamento, quindici panetti di hashish (per un peso complessivo di un chilo e mezzo). Nell'occasione era anche stato sequestrato anche un bilancino di precisione di cui il 38enne aveva cercato di disfarsi gettandolo da una finestra.

