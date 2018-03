Scontro lungo l'Appia: feriti e traffico rallentato | FOTO Incidente tra una Fiat Punto e una Ford Kuga alle porte di Montesarchio

Due persone ferite, per fortuna non in maniera grave ed altrettanti veicoli danneggiati, invece, in maniera pesante. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Appia tra Benevento e Montesarchio. Lo scontro è avvenuto all'altezza del bivio per San Martino e per imboccare la viabilità esterna, alla fine del tratto di strada denominato Sferracavallo. Coinvolte una Fiat Punto ed una Ford Kuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, i carabinieri e le ambulanze. Traffico rallentato per consentire i rilievi del sinistro e le operazioni di soccorso. Non dovrebbero essere gravi le condizioni delle persone coinvolte.