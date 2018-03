Furto nella rivendita di tabacchi della stazione centrale Piazza Colonna. Per entrare i ladri hanno scardinato una finestra

Ladri scatenati in città. Al Rione Ferrovia nel mirino dei banditi è finita la rivendita di tabacchi all'interno della stazione ferroviaria centrale di Benevento. Per entrare nell'attività commerciale i malviventi hanno sradicato la finestra che affaccia sulla centralissima piazza Colonna. Incuranti del continuo passaggio di auto, infatti, gli autori del colpo sono riusciti a scardinare l'infisso e ad entrare nella rivendita di tabacchi.

Attenzione rivolta ai soldi custoditi nel registratore di cassa. Alcune centinaia di euro prese prima di scappare Via. Un colpo velocissimo terminato quando è entrato in funzione il sistema di allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Attenzione rivolta alla tante telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Dal rione Ferrovia al Rione Libertà, dove nel mirino è finita la Scuola Silvio Pellico. In questo caso solo il vetro di una finestra mandato in frantumi. Non è escluso che si tratti di un tentativo di furto.

Al.Fa