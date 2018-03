Violenze e abusi, 800 vittime nel 2017: aperto centro ascolto Per tre giorni a settimana attivo al secondo piano della Procura di Benevento

(fed.fes) - Non solo donne abusate o vittime di violenze, domestiche e non, ma anche minori abbandonati, anziani, extracomunitari: chiunque abbia un motivo per chiedere aiuto, foss'anche solo per ritrovarsi vicino qualcuno disposto a comprendere il “non penalmente rilevante”, è questo il punto di ascolto che sarà attivato presso la Procura della Repubblica di Benevento, al secondo piano degli uffici di via De Caro.

E' stato Aldo Policastro, procuratore capo di Benevento, a spiegare l'iniziativa non nuova ma sicuramente molto attesa nel Sannio.

Lo sportello sarà aperto per tre giorni a settimana ma disporrà anche di un operatore telefonico che raccoglierà ed indirizzerà le prime istanze. Grazie al coinvolgimento della cooperativa sociale “Eva”, rappresentata da Carmen Festa, la donna o la persona in cerca di aiuto sarà subito accolta ed accompagnata in un percorso protettivo e di sostegno. Soltanto in presenza di veri e propri reati penali, sarà attivato l'intervento degli agenti di polizia giudiziaria prima, eventualmente di un legale difensore che l'Ordine degli avvocati di Benevento, nella persona del presidente Alberto Mazzeo e del consigliere Aldo Leone hanno garantito sarà sempre disponibile, e del coordinamento del sostituto procuratore Miriam Lapalorcia, cui è stata attribuita la responsabilità diretta delle gestione dello sportello ma che sarà collaborata dai sostituti Marcella Pizzillo e Marilia Capitano.

Il procuratore Policastro ha dato i confini del fenomeno: 800 casi tra violenze domestiche, stupri e stalkeraggio nel 2017 e dietro non ci sono soltanto donne. Di fronte a tali numeri non si può assistere senza rendere funzionali e facilmenbte fruibili strumenti diversi da quelli, comunque essenziali, costituiti da commissariati e stazioni dei carabinieri.

