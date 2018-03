Evade i domiciliari, arrestato 31enne Il giovane era uscito dal carcere a gennaio

Avrebbe evaso gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto e per questo è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di san Bartolomeo in Galdo. Questa l'ipotesi di reato contestata a Francesco Vonnella, 31 anni, di Montefalcone Valfortore che a gennaio scorso era finito in carcere in un'indagine della Squadra mobile relativa alle condotte che avrebbe mantenuto nei confronti dell'ex fidanzata. Secondo gli inquirenti, come si ricorderà, Vonnella l'avrebbe violentata e segregata in casa. Addebiti che l'uomo, assistito dall'avvocato Vincenzo Sguera, aveva respinto durante l'interrogatorio di garanzia, al termine del quale il gip Maria Ilaria Romano, che aveva firmato l'ordinanza di custodia cautelare su richiesta del pm Marilia Capitanio, ne aveva disposto la scarcerazione e la sottoposizione ai domiciliari.

