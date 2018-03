Presepe Dalisi, fissate quattro udienze fino a Natale Via al processo per tre imputati

Quattro udienze fino alla fine dell'anno. Una al mese: 28 settembre, 26 ottobre, 23 novembre e 21 dicembre. Sono gli appuntamenti in aula fissati questa mattina, dopo la costituzione delle parti e l'ammissione dei mezzi di prova, per il processo a carico delle tre persone coinvolte nell'indagine dei finanzieri del Nucleo di polizia tributaria sull'installazione nel dicembre del 2011, in piazza Castello, del presepe realizzato dal maestro Riccardo Dalisi (estraneo alla vicenda).

Si tratta di Raffaele Del Vecchio, 48 anni, all'epoca vice sindaco ed assessore alla Cultura, Rino Vitelli, 52 anni, dirigente del Settore cultura di Palazzo Mosti, e dell'imprenditore Carmine Lombardi, 40 anni, di Benevento, della “Lombardi Costruzioni srl”, difesi dagli avvocati Luigi Diego Perifano, Oreste Di Giacomo, Roberto Prozzo e Angelo Leone.

Il loro rinvio a giudizio risale al novembre 2017, quando il gup Flavio Cusani aveva anche deciso dieci proscioglimenti – membri della giunta 2011 e dirigente comunale - al termine di una udienza preliminare bis. La precedente – celebrata il 2 luglio del 2015 - si era chiusa con il non luogo a procedere nei confronti di dodici imputati e l'assoluzione, con rito abbreviato, del tredicesimo. La pronuncia del gup Gelsomina Palmieri era però stata impugnata dal pm Marcella Pizzillo dinanzi alla Cassazione, che ne aveva accolto il ricorso.

Abuso d'ufficio e violazioni edilizie le accuse contestate. Secondo la Procura, con le delibere del 7 e del 16 dicembre del 2011 la giunta avrebbe procurato all'impresa 'Lombardi Costruzioni un presunto vantaggio patrimoniale commissionando la realizzazione e il montaggio dell'opera scultorea dal titolo 'Il presepe di Dalisi'. A detta degli inquirenti, Palazzo Mosti non avrebbe potuto scegliere solo ed esclusivamente quella ditta in quanto unica per competenze, visto che la stessa per la realizzazione del presepe si sarebbe poi affidata ad un'altra impresa, la 'Michelangelo Costruzioni'.

Esp