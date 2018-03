Evasione fiscale, sequestro beni per un 52enne di Castelpagano Il decreto eseguito dalla guardia di finanza

Un sequestro preventivo di beni e valori, finalizzato alla confisca, per un importo di poco superiore ai 391mila euro. E' stato firmato dal Gip, su richiesta della Procura, a carico di un 52enne di Castelpagano ritenuto responsabile di evasione fiscale. Il provvedimento, eseguito dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria, è stato adottato in un'indagine centrata sui ricavi non dichiarati al fisco per il 2010 ed il 2011, per un ammontare complessivo di 750mila euro.

Le indagini – si legge in una nota del procuratore Aldo Policastro - "hanno al momento consentito di individuare le disponibilità patrimoniali dell’indagato, costituite da quote di proprietà relative a 13 unità immobiliari tra fabbricati ( in corso di costruzione) e terreni della superficie complessiva di oltre un ettaro circa) tutte ubicate nel comprensorio sannita, dal valore pari ad alcune decine di migliaia di euro. Sono in corso di effettuazione, presso vari istituti di credito, sistematiche operazioni di ricerca finalizzate all’individuazione di disponibilità bancarie e finanziarie che saranno sottoposte a sequestro sino alla concorrenza del tributo evaso”.