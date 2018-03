Ordigno bellico ritrovato in un cantiere in città FOTO - VIDEO Grossa bomba riaffiorata dal greto del fiume Sabato in via De Rienzo, nei pressi del ponte Leproso

Cantiere evacuato e vigili del fuoco sul posto in via de Rienzo, tra il rione Libertà ed il Ponte Leproso per il ritrovamento di una vecchia bomba riemersa durante i lavori per la costruzione del ponte che unirà via Torre della Catena a via De Rienzo. L'ordigno, di grosse dimensioni, risalente alla Seconda guerra mondiale è riaffiorato lungo il greto del fiume Sabato. A far scattare l'allarme sono stati gli operai dell'impresa che hanno allertato il 115. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Volante.

I pompieri hanno transennato l'area e fatto allontanare le persone presenti. La bomba, di circa un metro di diametro è stata tirata in superficie durante i lavori di sbancamento dell'area dove sorgeranno i piloni del nuovo ponte.

Per la rimozione e la messa in sicurezza si dovranno ora attendere gli artificieri. Una procedura non semplice, perchè, bisognerà quasi certamente evacuare un'area di parecchie centinaia di metri per poter disinnescare l'ordigno in sicurezza.

