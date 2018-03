Colpi pistola e bomba contro casa: solidarietà Confindustria Dopo l'intimidazione all'imprenditore

“Confindustria Benevento è molto vicina al collega e amico Giuseppe Mauro, e all’intera compagine sociale, per la triste vicenda di cui è stato vittima ieri notte - dichiara Filippo Liverini presidente Confindustria Benevento -. Alle autorità competenti l’onere delle indagine. Riteniamo importante, però, sottolineare che anche in questi momenti sia fondamentale sapere di far parte di una squadra di imprenditori coesa e motivata che funge da rete e da supporto. La nostra principale mission rimane, infatti, quella di portare avanti, malgrado tutte le difficoltà, la nostra attività di impresa con l’obiettivo di lavorare e produrre per il benessere della collettività”.

Giuseppe Mauro è il titolare di una nota impresa avicola “Avicola Mauro srl” che ha la sua sede a Polisi e che produce carni avicole distribuite su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.

Ma Giuseppe Mauro è soprattutto un imprenditore impegnato nell’attività Associativa in qualità di Presidente della Sezione alimentare di Confindustria Benevento. Da qualche settimana, Giuseppe Mauro, è stato confermato alla guida della Sezione Alimentare che raggruppa al proprio interno 27 imprese alimentari, tra le quali si annoverano alcuni dei brand più conosciuti in tutto il mondo per la produzioni di pasta, liquore, dolci, sementi, olio ecc".