Rubano un'auto, l'abbandonano e la bruciano Montesarchio: incendiata una Fiat Panda 4x4

Quando i vigili del fuoco sono arrivati, stava già bruciando. L'avevano data alle fiamme, è stato impossibile evitare che venisse completamente 'divorata', portandosi dietro, probabilmente, ogni 'segreto'. Perchè quell'auto era stata rubata, chissà per far cosa.

Mancavano dieci minuti alle 3 della scorsa notte quando l'allarme è partito dalla frazione Varoni di Montesarchio; in particolare, lungo via Feoli, dove, a non molta distanza da una chiesetta, era stata abbandonata ed incendiata una Fiat Panda 4x4. I pompieri del distaccamento di Bonea, accorsi nella zona con i carabinieri della locale Compagnia, l'hanno trovata avvolta dal fuoco e non hanno potuto fare granchè perchè non fosse distrutta. Lievemente danneggiata anche un'altra Panda che il proprietario aveva parcheggiato nei pressi.

Dagli accertamenti è emerso immediatamente che la '4x4' era stata trafugata alcuni giorni fa, resta da stabilire se sia stata eventualmente utilizzata in qualche azione criminosa. La presenza di una Panda – un modello che peraltro è molto diffuso - è stata infatti segnalata sul teatro di alcuni degli episodi che stanno costellando la vita della nostra provincia. Tra le aree maggiormente interessate figura la Valle Caudina, dove sono state registrate le esplosioni di colpi di pistola e di bombe.

Senza dimenticare, ovviamente, gli incendi di auto e mezzi che con una altissima frequenza squarciano il buio da quelle parti. Roghi che da tempo riempiono gli archivi di cronaca, quasi sempre senza una soluzione. Un fenomeno che, come abbiamo avuto modo di sottolineare in tantissime occasioni, proietta il Sannio ai primissimi posti in rapporto alla popolazione ed al numero dei casi. Inevitabile la preoccupazione dell'opinione pubblica, già costretta a fare i conti con i furti e le rapine nelle abitazioni.

