Grave incidente stradale, ferito il sindaco Mastella Lo scontro lungo la Telesina. Era in compagnia di un consigliere comunale

Il sindaco Clemente Mastella ed il consigliere comunale Renato Parente sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo la statale Telesina, nel territorio di Caserta mentrte rientravano da Roma. E' accaduto questa sera lungo la pericolosa arteria.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiava il primo cittadino sannita - dovrebbe essere una Mercedes - viaggiava lungo la Statale 372 quando si è scontrata con un altro veicolo che proveniva in senso opposto. L'impatto, frontale, è avvenuto all'altezza dello svincolo di Dragoni, in provincia di Caserta.

Mastella e l'amico sono stati soccorsi e trasportati presso l'ospedale di Piedimonte Matese. L'ex guardasigilli ha subito traumi alle mani e per questo non è escluso che possa essere trasferito in altre strutture ospedaliere. Sul posto sono accorse numerose ambulanze e i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese che stanno effettuando i rilievi.

“Eravamo di ritorno da Roma insieme al consigliere comunale di Benevento Renato Parente, che era alla guida, quando ci siamo scontrati con un’altra auto guidata da una signora. Sono stati attimi terribili: ho visto la morte con gli occhi”, ha commentato all'Ansa il sindaco Mastella.

IN AGGIORNAMENTO

Le reazioni

Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha inviato un messaggio a Clemente Mastella, sindaco di Benevento, rimasto ferito in un incidente stradale nel pomeriggio di oggi, augurandogli pronta guarigione.