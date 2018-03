Controlli della Polizia in Valle Telesina Posti di blocco anche lungo la Statale 372

San Salvatore Telesino, Amorosi, Melizzano e Dugenta al centro dei controlli della polizia di stato che hanno effettuato anche una serie di posti di blocco lungo Statale 372 Telesina. Gli agenti del Commissariato di Telese Terme hanno recuperato refurtiva (argenteria, cinque orologi e un prezioso ciondolo” rubati in un'abitazione a Castelvenere. Gli stessi poliziotti hanno anche proposto per il foglio di via obbligatorio una donna di Napoli, già nota alle forze dell'ordine, fermata nei pressi di alcuni negozi.